Wetter

Nachts im Osten abziehender Regen, sonst meist trocken

Das Wetter: In der Nacht im Osten sowie an den Alpen abziehende Schauer und Gewitter. Sonst unterschiedlich bewölkt und meist trocken, an den Küsten einzelne Schauer möglich. Tiefsttemperaturen 16 bis 7 Grad. Morgen wechselhaft, im Norden und Osten auch lokale Gewitter. Im Süden meist trocken. Abends im Westen Regen. Höchstwerte 20 bis 26 Grad.

26.06.2023