Wetter

Nachts im Osten bis in tiefe Lage Schnee, +4 bis -5 Grad

Das Wetter: Nachts vom Emsland bis zum Erzgebirge bedeckt und zeitweise Niederschlag. Im Nordwesten Regen. Im Osten teils bis in tiefe Lagen in Schnee übergehend. Sonst gering bis wechselnd bewölkt und meist niederschlagsfrei. Im Westen und Nordwesten 4 bis 1 Grad, sonst Temperaturrückgang auf 0 bis minus 5 Grad. Am Tage meist bedeckt und von Westen her zunehmende Niederschläge. Höchstwerte von 1 Grad im Nordosten bis 8 Grad am Oberrhein.

27.11.2023