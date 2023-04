Wetter

Nachts im Osten Regen, 11 bis 4 Grad

Das Wetter: Nachts in der Osthälfte und an den Alpen noch längere Zeit Regen oder Schauer, zum Morgen abklingend. Temperaturrückgang auf 11 bis 4 Grad. Am Tage etwas Regen oder Schauer von den zentralen Mittelgebirgen bis in die Lausitz und an den Alpen. Sonst bei Wechsel aus dichteren Wolken und Sonnenschein trocken. An den Küsten und im Breisgau auch länger sonnig. Höchstwerte von Nord nach Süd 10 bis 21 Grad.

29.04.2023