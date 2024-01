Wetter

Nachts im Süden klar oder neblig - sonst bedeckt, teils Regen oder Schnee

Das Wetter: In der Nacht im Süden meist gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel, niederschlagsfrei. Sonst bedeckt, im Norden etwas Regen, in den Mittelgebirgen teils Schnee, teils gefrierender Sprühregen mit Glättegefahr. Tiefsttemperaturen plus 4 bis minus -10 Grad an den Alpen. Tagsüber von Südbaden bis nach Niederbayern meist sonnig und trocken. Weiter nördlich stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise leichter Regen oder Schneeregen, im Bergland Schneefall. Höchstwerte minus 1 bis plus 6 Grad.