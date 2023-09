Wetter

Nachts im Süden Regen, Schauer und Gewitter im Norden, 11 bis 5 Grad

Das Wetter: Nachts ganz im Süden weiterhin gebietsweise und teils länger anhaltender Regen. An der Nordsee weitere Schauer und einzelne Gewitter. Sonst abnehmende Schauer- und Gewittertätigkeit und größere Wolkenlücken. Örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen 11 bis 5 Grad. Am Tage in Alpennähe viele Wolken und zunächst noch gebietsweise Regen, allmählich nachlassend. Sonst teils Sonne, teils Wolken und vor allem im Westen und Nordwesten einzelne Schauer. Höchstwerte 14 bis 21 Grad.

23.09.2023