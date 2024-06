Wetter

Nachts im Süden Regen, sonst meist trocken

Das Wetter: In der Nacht im Süden teils gewittriger Regen. Sonst wolkig oder gering bewölkt, teils klar. An der See einzelne Schauer. Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Am Tag im Norden wolkig mit Aufheiterungen, an den Küsten Schauer. Im Süden gebietsweise Regen. Örtlich Starkregen und Unwettergefahr. Temperaturen 14 bis 24 Grad.