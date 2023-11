Wetter

Nachts im Süden Schneefall, sonst Auflockerungen +2 bis -5 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht im Süden und Südosten noch Schneefall, sonst nachlassende Schauer und gebietsweise Auflockerungen. Tiefstwerte zwischen plus 2 und minus 5 Grad. Morgen in der Nordosthälfte meist sonnig und überwiegend trocken. In der Südwesthälfte örtlich Schauer. Schneefallgrenze bei rund 400 Metern. Tageshöchstwerte minus 1 bis plus 7 Grad.

25.11.2023