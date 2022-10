Wetter

Nachts im Süden stark bewölkt, sonst nur wenig Wolken - 11 bis 1 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Süden gebietsweise stark bewölkt oder neblig trüb. Sonst gering bewölkt bei Tiefsttemperaturen zwischen 11 und 1 Grad. Am Tage im Norden und Westen wolkig, örtlich Regen, an der Nordsee auch Gewitter. Sonst nach Nebelauflösung heiter bis wolkig, in der Osthälfte auch sonnig. Später im Südwesten und an den Alpen Schauer. Höchsttemperaturen 14 bis 23 Grad.

10.10.2022