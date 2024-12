Wetter

Nachts im Süden teils klar, teils neblig - im Norden bewölkt

Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Süden teils klar, gebietsweise Nebelbildung. Im Norden meist dicht bewölkt, vereinzelt etwas Sprühregen. Tiefsttemperaturen zwischen 6 Grad im Norden und minus 9 im Süden. Am Tag im Norden vielfach bedeckt, vereinzelt etwas Regen. Von den Mittelgebirgen südwärts gebietsweise viel Sonne, teils aber auch ganztägig neblig-trüb. 0 bis 10 Grad.