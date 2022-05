Wetter

Nachts im Süden teils noch kräftige Gewitter

Das Wetter: Nachts von der Pfalz bis nach Franken noch teils kräftige Gewitter. Sonst aufgelockert und meist trocken. Tiefstwerte 18 bis 9 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt. Später von Westen aufziehende heftige Gewitter, am Abend auch die Gebiete östlich der Elbe erreichend. Dabei sehr große Unwettergefahr durch größeren Hagel, Orkanböen und teils extrem heftigen Starkregen. In Küstennähe zeitweise Regen und nur geringe Gewitterneigung. Südlich des Mains noch länger freundlich und trocken. Höchstwerte von 20 Grad an der See über 27 Grad in der Mitte bis´zu 34 Grad am Oberrhein.

20.05.2022