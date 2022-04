Wetter

Nachts im Süden teils noch Schnee, im Nordwesten Regen, sonst meist trocken

Das Wetter: In dieser Nacht im Süden teils noch leichter Schneefall, örtlich Straßenglätte möglich. Im Nordwesten Schauer, sonst meist trocken. Tiefsttemperaturen plus 1 bis minus 7 Grad, in den Mittelgebirgen auch bis minus 10 Grad. Am Tag an den Alpen und im Süden Baden-Württembergs noch etwas Schnee. Im Norden und Nordwesten Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer, sonst trocken. Höchsttemperaturen 0 bis 8 Grad.

03.04.2022