Wetter

Nachts im Süden und Osten Schnee, +2 bis -10 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Süden und Osten gebietsweise Schneefall. Im Nordwesten, in der Lausitz und im südöstlichen Bayern meist trocken und teils wolkig, teils gering bewölkt. Abkühlung auf +2 bis -10 Grad. Morgen von der Mitte bis in den Süden anfangs noch Schnee, zum Nachmittag nachlassend. Sonst meist trocken und nach teils trübem Beginn vielerorts zunehmend sonnig. Höchsttemperaturen 0 bis 7 Grad.

05.02.2023