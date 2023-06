Wetter

Nachts im Süden und Südosten teils Regen,15 bis 9 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Süden und Südosten zeitweise Regen. Sonst meist wechselnd bewölkt und trocken. Abkühlung auf 15 bis 9 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt. Anfangs im Süden und Südwesten etwas Regen. Am Nachmittag und Abend fast überall Auflockerungen. Höchsttemperaturen 19 bis 26 Grad.

28.06.2023