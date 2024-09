Wetter

Nachts im Süden und Südwesten Niederschläge, sonst meist gering bewölkt, 19 bis 12 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht im Süden und Südwesten stark bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen, anfangs noch teils kräftige Gewitter. Sonst gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 19 bis 12 Grad. Morgen in der Nordhälfte sonnig, in der Südhälfte wechselnd bewölkt und gebietsweise Schauer und Gewitter. Temperaturen 23 bis 32 Grad.