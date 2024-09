Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht in der Südwesthälfte einzelne kräftige Gewitter, Unwetter nicht ausgeschlossen. Später gebietsweise noch schauerartiger Regen, teils gewittrig. Sonst gering bewölkt oder klar. 20 bis 13 Grad. Morgen im Westen und Süden örtlich Schauer oder Gewitter. In der Nordosthälfte viel Sonnenschein und trocken. 22 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag viel Sonnenschein und überwiegend trocken. Höchstwerte zwischen 27 und 33 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.