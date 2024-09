Wetter

Nachts im Süden und Südwesten Niederschläge, Unwetter möglich - sonst meist gering bewölkt, 19 bis 12 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Südwesthälfte einzelne kräftige Gewitter, Unwetter möglich. Später gebietsweise noch schauerartiger Regen, teils gewittrig. Sonst gering bewölkt oder klar. 20 bis 13 Grad. Tagsüber im Westen und Süden örtlich Schauer oder Gewitter. In der Nordosthälfte viel Sonnenschein und trocken. 22 bis 32 Grad.