Wetter

Nachts im Süden und Südwesten weitere Schneefälle, sonst trocken

Das Wetter: In der Nacht in der Süd- und Südwesthälfte weitere Niederschläge, meist als Schnee, teils Straßenglätte. Sonst überwiegend trocken bei teils aufgelockerter Bewölkung. Tiefsttemperaturen 0 bis minus 5 Grad, im höheren Bergland auch darunter. Tagsüber im Norden anfangs viele Wolken, später Aufheiterungen, meist trocken. Im Süden und in der Mitte auch Schneefälle. Höchstwerte minus 1 bis plus 8 Grad.

02.04.2022