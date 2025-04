Wetter

Nachts im Süden und Südwesten wolkig, sonst meist klar, 8 bis 1 Grad

Das Wetter: Nachts im Süden und Südwesten wolkig, sonst meist gering bewölkt oder klar und trocken. Abkühlung auf 8 bis 1 Grad, im Osten und Norden vereinzelt leichter Frost. Am Tage Am Sonntag verbreitet viel Sonne, nur im Südwesten zeitweise stärker bewölkt, aber trocken. Im Südschwarzwald und an den Alpen vereinzelt Schauer und Gewitter. Höchstwerte 15 bis 21 Grad, an der See kühler.