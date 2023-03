Schloss Neuschwanstein bei Nacht (picture alliance / dpa / Josef Hildenbrand)

Morgen meist stark bewölkt und von Südwest nach Nordost ziehende Niederschläge. Anfangs Schnee, später Regen. Danach größere Auflockerungen. Höchsttemperaturen 4 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Montag in der Nordhälfte bedeckt und regnerisch, in der Südhälfte aufgelockert und meist trocken. Am Nachmittag im Westen Übergang zu Schauern und vereinzelt kurzen Gewittern. Ungewöhnlich mild mit 10 bis 20 Grad.

