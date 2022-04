In der Nacht bleibt es in weiten Teilen des Landes trocken (Archivbild). (Deutschlandradio © Markus Bollen)

In der Nacht im Südosten weitere Schauer, anfangs auch noch kurze Gewitter. Sonst unterschiedlich, gebietsweise auch gering bewölkt und meist trocken. Vereinzelt Nebel. 9 bis 0 Grad.

Tagsüber wechselnd bis stark bewölkt. Im Tagesverlauf vor allem in Bayern und in den zentralen und östlichen Mittelgebirgen sowie im Schwarzwald Schauer, vereinzelt Gewitter. Sonst trocken und gebietsweise Sonne bei 12 bis 19 Grad. An den Küsten etwas kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Montag nach oft freundlichem Start teils dichte Quellbewölkung. Vom Südwesten bis zur Mitte Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregengefahr. Länger sonnig im Norden. Höchstwerte: 14 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.