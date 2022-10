Wetter

Nachts im Südosten Regen, sonst trocken 12 bis 7 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht im Südosten Regen, im Nordwesten und in der Mitte zunehmend trocken bei Tiefstwerten zwischen 12 und 7 Grad. Am Tage zuerst aufgelockert bewölkt und kaum Schauer, vor allem im Osten und Südosten etwas Sonne. Später in der Westhälfte Bewölkungsverdichtung und vereinzelt Regen. 14 bis 20 Grad.

13.10.2022