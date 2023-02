Wetter

Nachts im Westen Regen, im Osten trocken

Das Wetter: In der Nacht in der Westhälfte starke Bewölkung mit gebietsweisen Regenfällen. In der Osthälfte trocken und locker bewölkt, örtlich Nebel. Tiefstwerte 7 bis 1 Grad. Morgen von Westen her starke Bewölkung mit Schauern. Am Nachmittag im Südwesten und von der Nordsee her Aufheiterungen. 6 bis 13 Grad.

22.02.2023