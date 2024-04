Wetter

Nachts im Westen und Nordwesten teils Regen und Gewitter, sonst trocken - 13 bis 3 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Westen und Nordwesten bei wechselnder Bewölkung etwas Regen. Sonst locker oder gering bewölkt und trocken. Tiefsttemperaturen 13 bis 3 Grad. Morgen in der Westhälfte wolkig, teils Regen, vor allem im Nordwesten und Norden auch kurze Gewitter. In der Osthälfte locker bewölkt oder länger sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 16 und 26 Grad.