Wetter

Nachts im Westen und Südwesten Niederschläge, sonst gering bewölkt oder klar, 18 bis 13 Grad

Das Wetter: Nachts im Westen und Südwesten zunehmend bewölkt mit aufkommendem schauerartigen Regen, vereinzelt Gewitter und Starkregen. In der Osthälfte gering bewölkt oder klar. Temperaturrückgang auf 18 bis 13 Grad. Am Tage in der Osthälfte länger sonnig und trocken. Sonst von Westen her bis zur Mitte vorankommend Schauer und teils kräftige Gewitter, örtlich Unwetter. Höchstwerte von 34 Grad im Osten bis 24 Grad im Westen.

21.07.2024