Wetter

Nachts in Bayern abklingender Regen - sonst meist trocken - 12 bis 0 Grad

Das Wetter: Nachts meist wolkig oder gering bewölkt, in der Regel trocken. Gebietsweise Nebel. In Bayern weiter viele Wolken und am Alpenrand anfangs weiter Regen. Oberhalb von 1.300 bis 1.500 Metern Schnee. Tiefsttemperaturen zwischen 12 und 0 Grad.