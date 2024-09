Wetter

Nachts in Bayern abklingender Regen - sonst meist trocken - 9 bis 0 Grad

Das Wetter: In der Nacht an den Alpen und im Südosten Bayerns vorerst letzte Regen- und Schneefälle. Sonst wolkig bis klar, meist trocken. Örtlich Nebel. Tiefsttemperatur: 9 bis 0 Grad, an der See milder.