Wetter

Nachts in der Mitte Gewitter von Westen nach Osten

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Nordwesten einzelne Schauer. In der Mitte von West nach Ost ziehende kräftige Gewitter. Ganz im Süden teils locker bewölkt, teils klar und meist trocken. Tiefsttemperaturen 21 bis 15 Grad, in der Nordwesthälfte bis 9 Grad. Morgen vielfach heiter, im Nordosten anfangs wolkig. Im Tagesverlauf vor allem im Süden und Südwesten Quellwolken, örtlich Schauer und Gewitter. 17 bis 33 Grad.

19.06.2022