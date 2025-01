Wetter

Nachts in der Mitte Regen, + 5 bis -5 Grad

Das Wetter: Nachts in der Mitte Regen, auch in tieferen Lagen zunehmend Schneefall. Südlich der Donau gering bewölkt und trocken. Im Norden Schauer. Tiefstwerte 5 bis 0 Grad, in Südostbayern bis -5 Grad. Am Tage sich in den Süden verlagernde Niederschläge. Im Norden und in der Mitte teils auflockernd, teils Schauer. 3 bis 10 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.