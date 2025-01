Wetter

Nachts in der Mitte und im Nordwesten Schnee, sonst niederschlagsfrei

Das Wetter: In der Nacht vor allem über der Mitte und im Nordwesten stärkere Bewölkung und weitere Schneeschauer. Sonst wechselnd bis gering bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen zwischen 0 und minus 9 Grad; über Schnee bis minus 15 Grad. Am Tag im Süden zunächst heiter bis wolkig und später bewölkt, aber meist trocken. Sonst wolkig bis stark bewölkt und vor allem im Nordosten und im Küstenumfeld Schnee oder Regen. Höchstwerte minus 3 bis plus vier Grad.