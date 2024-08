Wetter

Nachts in der Mitte und im Osten anfangs noch Regen und Gewitter - sonst meist klar und trocken

Das Wetter: In der Nacht vom nördlichen Mittelgebirgsraum bis in den Osten stark bewölkt, anfangs noch Schauer und Gewitter. Sonst teils wolkig, teils klar und meist trocken mit einzelnen Nebelfeldern. Tiefsttemperaturen 18 bis 7 Grad. Morgen in einem Streifen quer über der nördlichen Mitte wolkig bis stark bewölkt und örtlich Schauer. Sonst viel Sonne. Werte von Nord nach Süd 20 bis 34 Grad.