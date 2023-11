Wetter

Nachts in der Nordhälfte im Osten und an den Alpen noch Regen, sonst meist trocken

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte, im Osten und an den Alpen noch örtlich Regen. Sonst unterschiedlich bewölkt und meist trocken, örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen 4 bis -3 Grad, an den Küsten milder. Morgen im Norden und Nordosten wolkig, vor allem an den Küsten einzelne Schauer. Im Südwesten und Süden zunehmend bewölkt, später im äußersten Südwesten aufkommender Regen. Sonst teils sonnig, teils bewölkt und meist trocken. Temperaturen 3 bis 10 Grad.

11.11.2023