Wetter

Nachts klar oder neblig, -2 bis -18 Grad

Das Wetter: Teils klar, teils neblig-trüb. Später gebietsweise Neubildung von Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte zwischen minus 2 Grad an der See und -15 Grad im Süden, über Schnee bis -18 Grad. Am Tage zunächst längerer Sonnenschein in der östlichen Mitte und höheren Lagen. Später von Westen her Bewölkungsverdichtung. Am Niederrhein Temperaturanstieg auf bis zu 3 Grad, sonst -4 bis 0 Grad, bei Dauernebel an der Donau nur -7 Grad.

18.12.2022