Wetter

Nachts klar, teils Nebel oder Hochnebel, -10 bis +2 Grad

Das Wetter: Nachts in den Bergen meist klar, sonst teils dichter Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte minus 10 bis plus 2 Grad. Morgen im Norden Wolkenfelder, sonst meist heiter oder sonnig. Gebietsweise zäher Nebel. Minus 1 bis plus 10 Grad.