In der Nacht nachlassende Schauer. (picture alliance/dpa/Foto: Maximilian Schönherr)

In der Nacht langsam nachlassende Schauer, von Norden her teils Auflockerungen. Tiefsttemperaturen zwischen 9 und 3 Grad, an der See milder. Morgen wechselhaft mit Schauern und einzelnen Gewittern. Im Südwesten aufgelockert und meist trocken. Auch im hohen Norden sonnige Abschnitte. Höchstwerte 12 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt mit kurzen Auflockerungen. Vor allem in der Osthälfte und im Süden häufig Schauer, dort vereinzelt auch Gewitter. 13 bis 17 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.