Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag verbreitet Schauer und Gewitter. Temperaturen von 18 Grad an der Nordsee bis 30 Grad in der Lausitz und in Südostbayern.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.