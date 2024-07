Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag verbreitet Schauer und Gewitter. Temperaturen von 20 Grad an der Nordsee bis 30 Grad in der Lausitz und in Südostbayern.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.