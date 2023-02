Wetter

Nachts meist bedeckt mit Regen

Das Wetter: Nachts meist stark bewölkt oder bedeckt, teils kräftiger Regen. Nur in Ostseenähe und an den Alpen meist trocken. Tiefsttemperaturen 9 bis 0 Grad. Morgen meist wechselnd bis stark bewölkt und vor allem in der Mitte zeitweise Regen oder Schauer, im östlichen Bergland auch Schnee. Im Norden und Nordosten trocken und wechselnd bewölkt, zeitweise etwas Sonne. Höchsttemperaturen zwischen 4 Grad in der Nordosthälfte und 16 Grad in der Südwesthälfte.

18.02.2023