Wetter

Nachts meist gering bewölkt, im Norden und Osten

Das Wetter: Nachts meist klar oder gering bewölkt, an der Nordsee dichtere Wolkenfelder. Abkühlung auf 12 bis 3 Grad, im Norden und Osten in Bodennähe örtlich um 0 Grad. Am Tage wieder viel Sonne, im Norden und Nordosten zeitweise wolkig, an den Alpen auch Gewitter. An der Küste 14 bis 19, sonst 19 bis 26 Grad.

27.05.2023