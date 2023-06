In der Nacht zum Samstag Bewölkungsauflösung, meist gering bewölkt oder klar. Abkühlung auf 12 bis 6 Grad, im Norden und Nordosten örtlich bis 3 Grad mit der Gefahr von Frost in Bodennähe. (Unsplash / Aron Visuals)

Am Samstag vielfach Sonne und meist trocken. Im Hochschwarzwald und an den Alpen Schauer und Gewitter. Höchsttemperaturen19 bis 27 Grad, an den Küsten kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag sonnig, an den Alpen Schauer oder Gewitter. Höchsttemperaturen 17 bis 28 Grad, an der Nordsee kühler.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.