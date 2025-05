Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht meist gering bewölkt und klar. In der Mitte vereinzelt Nebel. Abkühlung auf 10 Grad im Westen und Nordwesten, um 0 Grad im Osten und Süden. Am Tag heiter bis sonnig, im Tagesverlauf vor allem im Bergland einige Quellwolken. 14 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag meist sonnig und trocken. Im Südschwarzwald sowie an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. 18 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.