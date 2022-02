Wetter Nachts meist klar, 0 bis -11 Grad

Das Wetter: In der Nacht überwiegend gering bewölkt, im Norden und Osten örtlich Nebel. Tiefstwerte 0 bis minus elf Grad. Am Tag nach Auflösung lokaler Nebelfelder heiter und trocken. Am Abend im Nordwesten Aufzug von Schleierwolken. 4 bis 13 Grad.

28.02.2022