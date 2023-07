Wetter

Nachts meist klar, Abkühlung auf 18 bis 11 Grad

Das Wetter: In der Nacht über der Südwesthälfte Wolkenfelder, im Nordosten klar. Abkühlung auf 18 bis 11 Grad. Morgen in der Westhälfte sonnig, gegen Abend Gewitter, teils mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. In der Osthälfte viel Sonnenschein. 30 bis 38 Grad.

08.07.2023