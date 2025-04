Wetter

Nachts meist klar, am Tag verbreitet sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Süden und Südwesten wolkig, sonst meist klar und trocken. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tag verbreitet sonnig, nur im Südwesten und am Alpenrand zeitweise stärker bewölkt und vereinzelt Schauer. 16 bis 21 Grad.