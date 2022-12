Wetter

Nachts meist klar, später Nebel - bis -13 Grad

Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar, später gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte zwischen minus 3 Grad und minus 13 Grad, im Süden und Südosten auch bis minus 18 Grad. Morgen von Westen her Wolkenaufzug, weitgehend trocken. Im Osten nach Nebelauflösung längere sonnige Abschnitte. Minus 5 bis plus 3 Grad, im Bergland auch kälter.

17.12.2022