Wetter

Nachts meist neblig oder bedeckt, -6 bis +6 Grad

Das Wetter: In der Nacht von Westen bis in die Mitte bewölkt, vereinzelt Regen. Im Osten klar, im Südosten teils neblig. Tiefstwerte minus sechs bis plus sechs Grad. Am Tag vielerorts stark bewölkt, zeitweise Regen. Im Südosten und im Bergland Glatteisgefahr. Höchstwerte 5 bis 13 Grad.