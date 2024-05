Wetter

Nachts meist niederschlagsfrei, 15 bis 5 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Westen und Südwesten aufziehende Bewölkung und vereinzelte Gewitter oder schauerartiger Regen. Sonst niederschlagsfrei. Tiefstwerte 15 bis 5 Grad. Morgen im Süden und Westen stärker bewölkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. Ansonsten weiterhin viel Sonne und trocken. 20 bis 27 Grad, an der See kühler.