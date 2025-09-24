Wetter Nachts meist stark bewölkt, im Süden und Südwesten Starkregen, im Norden klar, 10 bis 2 Grad
Das Wetter: Nachts im Norden kaum Wolken. In der Südhälfte überwiegend bedeckt und vor allem im Südwesten gebietsweise anhaltender, schauerartiger Regen - in einem Streifen vom Saarland bis in den Norden Baden-Württembergs unwetterartig. Temperaturrückgang auf 10 bis 2 Grad. Am Tage in der Nordhälfte viel Sonne und trocken. Sonst meist stark bewölkt und im Süden und Südwesten weiter teils kräftiger und anhaltender Regen, regional unwetterartig. 9 bis 18 Grad, mit den höchsten Werten im Norden.
Die weiteren Aussichten: Am morgigen Donnerstag von der Mitte bis in den Süden weitere Regenfälle, teils kräftig und länger anhaltend. Im Norden dagegen erneut vielfach heiter und trocken. 10 bis 18 Grad.
