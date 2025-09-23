Wetter
Nachts meist stark bewölkt mit Regen oder Gewittern, im Norden klar

Das Wetter: In der Nacht im Norden kaum Wolken. Sonst oft stark bewölkt, von der Südeifel bis nach Franken kräftiger Regen und vereinzelt kurze Gewitter. Für Teile Bayerns und Baden-Württemberg gibt es Unwetterwarnungen vor ergiebigem Dauerregen. Tiefsttemperaturen 10 bis 2 Grad, im Norden und Nordosten vereinzelt Frost in Bodennähe. Morgen im Norden heiter oder sonnig, sonst meist stark bewölkt und teils kräftiger Regen. Temperaturen 9 bis 18 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Norden erneut heiter bis wolkig, in der Mitte und im Süden Regen, im Tagesverlauf nachlassend. 10 bis 18 Grad.
