Wetter

Nachts meist stark bewölkt mit Regen oder Gewittern, im Norden klar

Das Wetter: In der Nacht im Norden kaum Wolken. Sonst oft stark bewölkt, von der Südeifel bis nach Franken kräftiger Regen und vereinzelt kurze Gewitter. Für Teile Bayerns und Baden-Württemberg gibt es Unwetterwarnungen vor ergiebigem Dauerregen. Tiefsttemperaturen 10 bis 2 Grad, im Norden und Nordosten vereinzelt Frost in Bodennähe. Morgen im Norden heiter oder sonnig, sonst meist stark bewölkt und teils kräftiger Regen. Temperaturen 9 bis 18 Grad.