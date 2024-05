Wetter

Nachts meist trocken bei 15 bis 7 Grad

Das Wetter: In der Nacht im äußersten Westen und Südwesten nach abklingenden Gewittern gebietsweise noch Schauer. Sonst gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 15 bis 7 Grad. Am Tage in der Südwesthälfte stark bewölkt mit zahlreichen Schauern oder längerem Regen. Später teils auch kräftige Gewitter mit Starkregen, gebietsweise unwetterartig und lokal Hagel. In der Nordosthälfte dagegen sonnig und trocken. Höchstwerte dort 24 bis 29 Grad, sonst 18 bis 25 Grad.