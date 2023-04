Wetter

Nachts mitunter länger klar, +5 bis -3 Grad

Das Wetter: In der Nacht locker bewölkt, mitunter auch länger klar. An der Küste einzelne Schauer möglich. Abkühlung auf plus 8 bis minus 2 Grad. Am Tag zunächst freundlich, im Norden und Nordosten geringes Schauerrisiko. Am Nachmittag von Westen her dichtere Wolken, aber noch trocken. Höchstwerte 9 bis 19 Grad.

27.04.2023